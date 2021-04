Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Auto und Pedelec stoßen zusammen

Leichte Verletzungen erlitt ein 69-Jähriger am Mittwoch in Eislingen.

Ulm (ots)

Ein 34-jähriger Porsche Fahrer fuhr gegen 15.45 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt aus und wollte in die Beltstraße einfahren. Da er wohl eingeschränkte Sicht hatte fuhr er langsam in die Straße ein. Von rechts auf dem Gehweg kam ein 69-Jähriger mit seinem Pedelec. Den übersah der 34-Jährige wohl. Auch der Pedelec-Fahrer verhielt sich vorschriftswidrig. Er hätte nicht mit seinem Rad in diese Richtung fahren dürfen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 69-Jährige stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus, konnte dies nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es enstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

