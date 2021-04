Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher festgenommen

Ein 24-Jähriger soll für einen Einbruch am Donnerstag in Göppingen verantwortlich sein.

Ulm (ots)

Ein Zeuge sah gegen 4.45 Uhr wie ein Unbekannter eine Scheibe an einem Geschäft in der Bahnhofstraße mit einem Stein einwarf. Aus der Auslage nahm er mehrere Sachen an sich und flüchtete. Der Zeuge wählte den Notruf. Auch eine weitere Zeugin hatte die Tat beobachtet. Sie konnte der Polizei eine detaillierte Personenbeschreibung geben. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Einbrecher. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei einen 24-Jährigen am Bahnhof in Göppingen. Auf den traf die Personenbeschreibung zu. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten das Diebesgut im Rucksack des Mannes. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn auf ein Polizeirevier.

+++++++ 0760677

