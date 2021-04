Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Zwei leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch bei Luizhausen.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr verließ die 41-Jährige mit ihrem Auto die B10 bei Luizhausen. Vom Zubringer bog sie nach links in Richtung Luizhausen ab. Aus Richtung Luizhausen kam eine 21-Jährige mit ihrem Suzuki und hatte Vorfahrt. Die Fahrerin des Suzuki konnte nicht mehr bremsen und die Autos kollidierten. Bei dem Unfall wurden die beiden Autofahrerinnen leicht verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Abschlepper kümmerten sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

+++++++ 0758994

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell