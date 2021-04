Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf/Iller - Leichtkraftroller übersehen

Schwere Verletzungen erlitt ein 58-Jähriger am Mittwoch bei einem Unfall bei Kirchdorf.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr fuhr der 58-Jährige in der Straße von Berkheim in Richtung Egelsee. Ein 39-Jähriger fuhr aus der Ausfahrt von St. Angelus mit seinem Postfahrzeug und überquerte die Straße. Dabei übersah er den Fahrer des Leichtkraftroller. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt der 58-Jährige schwere, der 39-Jährige leichte Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

+++++++ 0758615

