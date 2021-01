Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch ein Einfamilienhaus

Dreis (ots)

Am Dienstag, 19.01.2021, kam es in der Zeit zwischen 18:30 - 20:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Salmstraße in Dreis. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer, in Richtung der Salmstraße gelegenen Tür Zutritt in das Haus und durchsuchten das Anwesen. Hierbei entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei Wittlich.

