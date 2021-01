POL-VER: Diebs. aus Einkaufswagen+Vers. Einbruch in EFH+Zeugen nach Kennzeichendiebstahl gesucht+Einbruch in ein EFH+Sachbesch. durch Böller+Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen+Betrunkene verursacht Unfall

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Diebstahl aus Einkaufswagen Oyten. Zum Diebstahl einer Geldbörse kam es am Montagvormittag gegen 10:40 Uhr in einem Supermarkt im Sonnenblumenweg. Das Portemonnaie der Geschädigten befand sich während ihres Einkaufs in einer Handtasche im Einkaufswagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte eine bislang unbekannte Person die Gelegenheit und entwendete die Geldbörse samt Inhalt. Im Anschluss hob ein Täter oder eine Täterin mit der gestohlenen EC-Karte Bargeld von einem Geldautomaten an einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Wehlacker" ab. Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten die Polizei in Oyten unter Telefonnummer 04207/911060 zu kontaktieren.

Die Polizei rät: Um derartige Taten nicht zu ermöglichen, sollte man stets achtsam sein. Außerdem sollten Wertgegenstände wie die Geldbörse in verschlossenen Innentaschen eng am Körper aufbewahrt und nur an der Kasse hervorgeholt werden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Ottersberg. In ein Einfamilienhaus in der Straße "Wümmingen" versuchten derzeit unbekannte Personen im Zeitraum zwischen dem 14.12.2020 und dem 03.01.2021 einzubrechen. Die Unbekannten wollten eine Tür gewaltsam öffnen, scheiterten jedoch hierbei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04205/315810 zu melden.

Zeugen nach Kennzeichendiebstahl gesucht Oyten. Zeugen sucht die Polizei nach einem Diebstahl von Autokennzeichen am Montag zwischen 12:00 und 18:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen entfernten die Kennzeichen von einem roten Seat, der auf einem Parkplatz vor einem Autohaus in der Hauptstraße geparkt war. Hinweise zu verdächtigen Umständen oder Personen nimmt die Polizeistation in Oyten unter der Rufnummer 04207/911060 entgegen.

Einbruch in ein Einfamilienhaus Achim. Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Betz" kam es am Montag zwischen 13:00 Uhr und Mitternacht. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst durch eine Tür Zutritt zu dem Haus und durchsuchten dieses. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten. Diebesgut wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht erlangt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 04202/9960 bei der Polizei in Achim melden.

Sachbeschädigung durch Böller Dörverden. Einkaufswagen wurden am Montagabend gegen 22:50 Uhr bei einem Einkaufsmarkt in der Großen Straße, gegenüber der Straße "Öwelgönne", beschädigt. Zwei derzeit unbekannte Tatverdächtige haben nach bisherigen Erkenntnissen durch Böller das fremde Eigentum beschädigt. Bei mindestens einem der beiden Unbekannten dürfte es sich um einen Jugendlichen handeln. Dieser soll etwa 1.70m groß und von schlanker Statur sein. Zudem dürfte er ein grau kariertes Oberteil getragen haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörverden unter Telefonnummer 04234/943960 zu melden.

Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen Oyten. Die Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten den 68-jährigen Autofahrer gegen 04:30 Uhr auf der Schaphuser Dorfstraße. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit mehr als 1,4 Promille unterwegs war. Zudem war das Kurzzeitkennzeichen an dem Pkw bereits abgelaufen. Die Polizei leitete daraufhin Strafverfahren ein, veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein. Auch die Weiterfahrt wurde dem 68-Jährigen untersagt.

Betrunkene verursacht Unfall und flüchtet Verden. Am späten Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße (Bundesstraße 215) in Höhe der Bremerstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß eine 40-jährige Autofahrerin gegen den Außenspiegel eines am Seitenstreifen haltenden Autos eines 23-jährigen Mannes und entfernte sich dann ohne anzuhalten. Der 23-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt in dem Auto saß, folgte der 40-Jährigen und konnte die Frau wenig später zur Rede stellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 1,2 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe. Diese wird nun untersucht. Außerdem wurde der Frau die Weiterfahrt untersagt, ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

