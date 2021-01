Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizeiinspektion Verden/Osterholz weitet mit eigenem Instagram-Account die polizeiliche Social-Media-Arbeit aus

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

Heute (4. Januar 2021)ist es soweit: Der Instagram-Account der Polizeiinspektion Verden/Osterholz (polizei.verden.osterholz) geht online.

Bereits seit mehreren Jahren ist die Polizei Niedersachsen im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit als verlässliche Informationsquelle in den sozialen Medien präsent. Auch die Polizeiinspektion Verden/Osterholz ist seit drei Jahren mit einem Account der Dienststelle bei dem Mikroblogging-Dienst Twitter vertreten. Hier ist die Polizeiinspektion unter dem Namen "Polizei Verden/Osterholz" oder "@Polizei_VER_OHZ" zu finden und informiert beispielsweise über Einsatzlagen, Fahndungen oder aktuelle Veranstaltungen. Darüber hinaus betreibt Polizeihauptkommissar Helge Cassens seit Anfang 2019 bei Facebook einen personifizierten Account. Durch dieses sogenannte "Digitale Community Policing" werden direkte Einblicke in den dienstlichen Alltag des Beauftragten für Jugendprävention und die Tätigkeiten des Präventionsteams der Polizeiinspektion Verden/Osterholz ermöglicht. Zu finden ist der Account unter dem Namen "PHK Helge Cassens".

"Zur Erhöhung der digitalen Reichweite und zur Erweiterung unserer Zielgruppe in den sozialen Medien haben wir im September 2020 ein dreizehnköpfiges Social-Media-Team in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eingerichtet", so Ingo Jans, ab Januar Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. "Das Team setzt sich aus Beamtinnen und Beamten sowie Beschäftigen aus allen Bereichen der Polizei in den Landkreisen Verden und Osterholz zusammen", berichtet Jans.

Durch die Mitglieder aus dem Einsatz- und Streifendienst in Verden, dem Zentralen Kriminaldienst, dem Präventionsteam, der Autobahnpolizei in Langwedel, dem Polizeikommissariat Achim und dem Polizeikommissariat Osterholz werden zukünftig verschiedene Themen aufgegriffen und ein "Blick hinter die Kulissen" ermöglicht. In den ersten Wochen wird unter dem Titel "Dienststellen-Dienstag" beispielsweise jede Woche eine andere Dienststelle in den Landkreisen Verden und Osterholz auf dem Instagram-Account vorgestellt. Außerdem möchte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz durch eine lokal zugeschnittene Social-Media-Arbeit über verschiedene Präventionsprojekte informieren und interessierte, junge Menschen aus den Landkreisen Verden und Osterholz für ein Studium bei der Polizei Niedersachsen begeistern.

Ab 11 Uhr ist der Account unter dem Namen "Polizei Verden/Osterholz" bzw. "polizei.verden.osterholz" zu finden. "Folgen Sie uns und wir sehen uns digital", fordert das Social-Media-Team die Bürgerinnen und Bürger auf.

Eine Übersicht der Accounts der Polizeidirektion Oldenburg in den sozialen Netzwerken kann hier abgerufen werden: https://www.pd-ol.pol izei-nds.de/startseite/wir_ueber_uns/wir_sozialen_netzwerken/datensch utzerklaerung-fuer-facebook-114958.html

