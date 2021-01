POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 3.1.21

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Verden

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag in den Abendstunden wurde bei einem 19jährigen Verdener Fahrzeugführer während einer Kontrolle festgestellt, dass er den Pkw unter Einfluss von Drogen fuhr. Es wurde neben einer Blutprobenentnahme auch ein Strafverfahren eingeleitet.

Verden

Industriegebiet Verden-Ost

Baumaschinendiebstahl

In der Zeit von Montag bis Samstag entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengrundstück in der Nikolaus-Kopernikus-Straße einen Radlader und einen Aufsitzrasenmäher. Der oder die Täter hatten zuvor den Zaun des Grundstückes geöffnet. Schaden: mehrere tausend Euro. Zeugen, die während der Tatzeit etwas Verdächtiges beobachten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter Tel.: 04231/806-0 zu melden.

Langwedel

Anhängelast stark überschritten

Am Samstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel gegen 12:00 Uhr ein Fahrzeuggespann aus Bulgarien auf der BAB 27 im Bereich Langwedel. Auf dem Zugfahrzeug, ein Pritschen-Klein-Lkw, war ein Pkw VW Golf geladen, auf dem Anhänger ein Kleintransporter. Beide aufgeladenen Fahrzeuge waren zudem mit div. Fahrzeugersatzteilen beladen. Bei der Verwiegung des Gespannes wurde festgestellt, dass die maximal zulässige Anhängelast des Zugfahrzeugs (2000 kg) um 78 % überschritten war, die tatsächliche Anhängelast betrug über 3500 kg. Die Weiterfahrt wurde dem 37jährigen Fahrer aus Bulgarien untersagt, ferner musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 450,- Euro hinterlegen.

Achim

In der Zeit vom Donnerstag 31.12.2020 bis zum 02.01.2021, 09.30 Uhr zerstörten unbekannte Täter in Achim, Parkplatz Bahnhof Achim die Seitenscheiben von vier dort abgestellten Kraftfahrzeugen und entwendeten aus diesen Gegenstände. Die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel.: 04202/996-0 zu melden

Landkreis Osterholz

Keine Meldungen

