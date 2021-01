POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 02.01.2021

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Autofahrer überfährt eine Verkehrsinsel und trifft auf einen Baum Dörverden. Am Samstagmorgen kommt es in der Großen Straße in Dörverden zu einem Unfall. Der alleinbeteiligte Audifahrer fährt mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft und überfährt in Höhe der Apotheke die dortige Verkehrsinsel. Anschließend durchschlägt der Audi einen Baum am Fahrbahnrand und kommt an einer Straßenlaterne zum Stehen. Der Fahrer bleibt glücklicherweise nur leicht verletzt, sein hochwertiger Audi ist ein Totalschaden. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 37.000EUR.

Automatensprengung Achim. In der Straße "Am Freibad" wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat gesprengt. Dank aufmerksamer Zeugen waren die eingesetzten Beamten innerhalb kürzester Zeit vor Ort, so dass die Beute mutmaßlich geringer ausfiel. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden geben, sich bei der Polizei in Achim unter 04202-9960 zu melden.

Fahren unter Drogeneinfluss Oyten A1. Am frühen Nachmittag des Neujahrstages kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen Peugeot mit holländischen Kennzeichen auf der BAB 1 im Bereich Oyten. Der 25jährige Fahrzeugführer aus den Niederlanden zeigte ein sehr auffälliges Verhalten, so dass vor Ort ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser Test zeigte den vorherigen Konsum von verschiedenen Drogensorten an, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Sicherung des zu erwartenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens musste der Mann 775,- Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Flucht vor der Polizei Oyten. Am frühen Samstagmorgen missachtete ein auf der BAB1 in Fahrtrichtung Hamburg fahrender Audifahrer die Anhaltezeichen der Beamten der Autobahnpolizei aus Langwedel. Stattdessen beschleunigte der Audifahrer stark und versuchte die folgenden Beamten abzuhängen. An der Anschlussstelle Oyten fuhr der Audi ab in Richtung Achim und erreichte zeitweise Geschwindigkeiten innerorts von 150 km/h, außerorts von 190 km/h. Durch riskante Fahrmanöver und das Ausschalten der Fahrzeugbeleuchtung versuchte der Audifahrer zusätzlich den Beamten zu entkommen. Die Beamten der Autobahnpolizei folgten dem Audi mit Blaulicht und Martinshorn und wurden durch weitere Einsatzkräfte aus Achim und Bremen unterstützt. In Uphusen bog der Audi abrupt in eine Seitenstraße ein und kam infolge dessen von der Fahrbahn ab. Seine Fahrt endete in einer Garage eines Anwohners. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort. Etwa zwei Stunden später kann der flüchtige Fahrer von Kollegen der Achimer Polizei gestellt werden. In dem Audi wurde unteranderem eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden, zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Landkreis Osterholz

Gewaltsame Öffnung eines Kaugummiautomatens durch Knallkörper Hambergen. In der Silvester-Nacht kam es zu einer gewaltsamen Öffnung eines Kaugummiautomatens unweit des Kreuzungsbereiches "Am Bahnhof", bei der eine Geldkassette entnommen worden ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Knallkörper für die Öffnung verwendet wurde. Im Vorfeld kann eine kleinere Personengruppe durch einen Anwohner gesehen werden. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

