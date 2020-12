Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl aus einem Porsche

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 17.12.2020, wurde vermutlich in der Zeit zwischen 12:55 und 13:15 Uhr bei einem in einer Tiefgarage in Koblenz Ehrenbreitstein abgestellten weißen Porsche Cayenne die hintere rechte Scheibe eingeschlagen. Dabei wurden aus dem Fahrzeug hochwertige Gegenstände, darunter auch eine Sonnenbrille sowie eine Handtasche, entwendet. Die Tiefgarage befindet sich in Höhe der Straße "Im Teichert" neben dem dortigen Lidl-Supermarkt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0261/103-2510.

