Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nötigung im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Montag auf der Landstraße 401 von Kaiserslautern kommend in Richtung Mehlingen aufgefallen. Die Ermittlungen nach dem Fahrer des Seat Ibiza laufen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr zu. Eine 19-Jährige erstattete Anzeige, nachdem sie mit dem unbekannten Autofahrer sozusagen ein "Erlebnis der dritten Art" hatte. Demnach fuhr der Seat-Fahrer auf dem Weg wiederholt zu dicht auf und überholte dann, als die Fahrbahn sich in zwei Fahrstreifen teilte. Anschließend setzte sich der Fahrer mit seinem Wagen vor die 19-Jährige und bremste sie aus. Dieses Verhalten wiederholte sich bis nach Mehlingen mehrmals. Aufgrund des Kennzeichens konnte der Halter des Seats bereits ermittelt werden. Ob es sich auch um den verantwortlichen Fahrer handelt, steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

