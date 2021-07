Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trio attackiert 24-Jährigen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Während einer Streifenfahrt ist Polizeibeamten am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt ein Mann aufgefallen, der deutliche Verletzungen im Gesicht hatte. Von den Polizisten darauf angesprochen, gab der 24-Jährige an, dass er auf der Straße vor einer Disco von drei Männern attackiert und mit Schlägen sowie Tritten verletzt wurde. Anschließend seien die Unbekannten geflüchtet.

Der 24-Jährige lehnte es ab, sich vom Rettungsdienst versorgen zu lassen. Er war auf dem Weg zum Bahnhof, um mit dem nächsten Zug nach Hause zu fahren.

Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 4 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs waren und etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 entgegen. |cri

