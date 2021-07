Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Seniorenheim

Martinshöhe (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines Zimmerbrandes sind am Freitagnachmittag Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zu einem Alten- und Pflegeheim ausgerückt. Im Zimmer eines Bewohners war es zum Brand gekommen. Der Betroffene war zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht im Raum. Bedienstete der Einrichtung entdeckten das Feuer und bekämpften den Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch die starke Rauchentwicklung wurden 20 Menschen leicht verletzt, darunter fünf Pflegekräfte. Eine Person kam vorsorglich ins Krankenhaus. Durch den Brand entstand Schaden in mindestens fünfstelliger Höhe. Die Brandursache ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung derzeit nicht aus. Die Ermittlungen dauern an. |erf

