Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl eines hochwertigen MTB E-Bikes

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde von bislang unbekanntem Täter in der Markstraße ein E-Bike gestohlen, das mit einem Fahrradschloss gesichert gewesen war. Auf Grund der Beschreibung erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung auf den Verbleib des Rades. Es handelt sich um ein E-Bike (MTB) der Marke BMC Trailfox, Typ AMPSX in der Farbe "Party Blue". Bei der Gangschaltung wurde eine Shimano Pedal Deore mit 11 Gängen sowie ein Enduro-Lenker und 27,5 Zoll-Räder verbaut. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter pikaiserslautern2@polizei.rlp.de oder 0631 369-2250.|PvD

