Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte hebt Bargeld mit gestohlener EC-Karte ab - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Am Nachmittag des 18. September des vergangenen Jahres wurde einer 76-Jährigen an der Heckstraße die Geldbörse aus einem geschlossenen Rucksack gestohlen - mit den darin befindlichen Geldkarten hoben Unbekannte kurze Zeit später mehrfach Geld an zwei Geldautomaten ab.

Bei einer der Bargeldabhebungen wurden die Unbekannten gefilmt. Mit Bildern aus der Überwachungskamera sucht das Kriminalkommissariat 13 nun nach den Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt die abgebildete Frau und/oder den abgebildeten Mann und/oder kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Hier gelangen Sie zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Fotos: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-taschendiebstahl-computerbetrug-0

Angaben werden unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell