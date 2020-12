Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Korrekturmeldung nach Drogenfund in Schmallenberg

SchmallenbergSchmallenberg (ots)

Am Mittwoch durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen in Schmallenberg (wir berichteten). Anders als in der gestrigen Pressemeldung mitgeteilt, wurde der 29-jährige Schmallenberger nach der Durchsuchung seiner Wohnung nicht festgenommen. In seiner Wohnung fanden sich geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Er wurde nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen an der Wohnanschrift entlassen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell