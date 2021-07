Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Brandmeldealarm durch verdunstetes Wasser ausgelöst

Freiburg (ots)

Am 27.07.2021, gegen 10:55 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brandalarm in Schluchsee alarmiert. Beim Eintreffen befand sich bereits die Feuerwehr Schluchsee an der Örtlichkeit. Es wurde festgestellt, dass der Brandalarm durch einen, auf dem Herd befindlichen Kochtopf mit Wasser, welches verdunstete, ausgelöst wurde. Der Verursacher wollte mit heißem Wasser ein Gläschen Babynahrung erwärmen. Durch das verdunstete Wasser und das abgelöste Etikett des Babygläschens fing das Papier leicht an zu schmoren. Der Verursacher hatte vergessen den Herd auszumachen und verließ seine Wohnung. Glücklicherweise entstand keinerlei Schaden.

RTN/ca

