Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junge Fahrerin verursacht Auffahrunfall

Lennestadt (ots)

Auf der B236 kam es am Dienstag gegen 15.25 Uhr zu einem Auffahrunfall. Die Fahrerin eines Kleinbusses, die von Grevenbrück in Richtung Germaniahütte fuhr, musste verkehrsbedingt abbremsen. Eine in gleicher Richtung fahrende 19-Jährige erkannte die Situation, nach eigenen Angaben, zu spät und fuhr trotz Bremsung auf. Durch den Aufprall verletzte sie sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich, der beschädigte PKW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell