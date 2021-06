Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Einbrüche in Firmen

Kirchhundem (ots)

Zwei Einbrüche in Firmengebäuden in Würdinghausen wurden der Polizei am Montag gemeldet. Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Freitag (18.6.) 16 Uhr und Montag (21.6.) 8 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Firma in der Straße "Auf dem Klebe" ein. Sie durchsuchten die Büroräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Ein weiterer Einbruch fand in der Nacht zu Montag in der Straße "Ohler Wiesen" statt. Hier gelang es den Tätern Bargeld aus einem Büroraum zu entwenden. Wie die Einbrecher in das Firmengebäude kamen, steht noch nicht fest. Die Kripo übernahm die Spurensicherung vor Ort. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

