Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rennradfahrer nimmt PKW-Fahrer die Vorfahrt

Attendorn (ots)

Im Einmündungsbereich der L 639/ L880 kam es am Sonntag gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Radfahrer beabsichtigte aus Helden kommend nach links in Richtung Niederhelden auf die Landstraße abzubiegen. Er nahm dabei dem von links kommenden PKW-Fahrer die Vorfahrt, sodass er auf die Motorhaube aufgeladen und nach Kontakt mit der Windschutzscheibe zu Boden stürzte. Am getragenen Sturzhelm befanden sich Kratzer. Den 41-Jährigen brachte ein Rettungsteam in ein Krankenhaus. Die entstandene Gesamtschadenssumme steht noch nicht fest, der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell