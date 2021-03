Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auseinandersetzung und Volksverhetzung an Bahnhof: Polizei veröffentlicht Fotos und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Hofgeismar (Landkreis Kassel): In einem Verfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Volksverhetzung suchen Staatsanwaltschaft Kassel und Polizei den bislang unbekannten Täter. Nachdem alle bisherigen Ermittlungen und das Verfolgen verschiedener Hinweise letztlich nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen führten, soll nun der Weg einer Öffentlichkeitsfahndung beschritten werden. Mit der Veröffentlichung von Fotos des Mannes, die aus der Überwachungskamera einer Regiotram vorliegen, erhoffen sich die in diesem Fall ermittelnden Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz, Hinweise auf seine Identität aus der Bevölkerung zu bekommen.

Die Tat hatte sich im vergangenen Jahr, am 1. Februar 2020, am Bahnhof in Hofgeismar und im weiteren Verlauf in einer Regiotram nach Kassel ereignet. Der Vorfall war der Polizei letztlich erst durch die Anzeige eines Zeugen bekannt geworden. Sowohl der Täter als auch die mutmaßlichen Opfer, zwei junge Männer mit Migrationshintergrund, sind bis heute trotz aller Bemühungen der Ermittler nicht bekannt. Die drei Männer waren dort am Bahnsteig aus unbekannte Gründen gegen 16:20 Uhr in einen Streit geraten, der sich in einer Regiotram nach Kassel fortsetzte. Währenddessen soll der Unbekannte die Geschädigten rassistisch beleidigt und volksverhetzende Aussagen getätigt haben. Außerdem soll er kurz ein Tattoo auf der Brust gezeigt haben, bei dem es sich laut der Beobachtung eines Zeugen möglicherweise um die Zahl "88" sowie ein Hakenkreuz gehandelt haben könnte. Der 26-jährige Zeuge war zudem während des Streits schlichtend eingeschritten, woraufhin der Unbekannte ihn jedoch körperlich angegangen haben soll, ohne dass der Helfer jedoch verletzt wurde. Sowohl der 26-Jährige als auch der Täter, der augenscheinlich stark alkoholisiert gewesen sein soll, stiegen anschließend in Grebenstein aus.

Täterbeschreibung:

- männlich, ca. 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, normale bis sportliche Statur, trug eine "Alpha Industries" Bomberjacke in schwarz, eine blaue Jeans, schwarze Turnschuhe und eine sehr auffällige Basecap in schwarz mit einem gelb umrandeten "Batman"-Zeichen darauf

Die Ermittler der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen bitten Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes auf den Fotos geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell