POL-ROW: ++ Hansalinie A1: Sattelzug gerät auf Dieselspur ins Schleudern - Vier Menschen verletzt ++ Ladung schlecht gesichert - Fahrer im Gegenverkehr verletzt ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1: Sattelzug gerät auf Dieselspur ins Schleudern - Vier Menschen verletzt

Bockel/A1. Hoher Sachschaden, vier verletzte Menschen und eine stundenlange Sperrung - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Hansalinie A1 in Höhe der Anschlussstelle Bockel ereignet hat. Ein 62-jähriger Kraftfahrer war gegen 15.40 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs, als sein Fahrzeug vermutlich auf einer Dieselspur ins Schleudern geriet. Der Sattelzug krachte zunächst in die Außenschutzplanke und von dort zurück in die Mitte. Quer zu Fahrbahn kam der Laster schließlich zum Stehen. Während des Schleudervorgangs kollidierte er mit dem Mercedes eines 42-Jährigen. Im weiteren Verlauf fuhren noch zwei Sattelzüge auf. Alle vier Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die A1 in Richtung Bremen musste für die Zeit der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 20.30 Uhr wurde die Hansalinie in Richtung Bremen wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Die Autobahnpolizei Sittensen spricht von einem Sachschaden von knapp neunzigtausend Euro und bittet bei der Suche nach dem Verursacher der Dieselspur unter Telefon 04282/59414-0 um Hinweise.

Ladung schlecht gesichert - Fahrer im Gegenverkehr verletzt

Oerel. Am Mittwochabend ist ein 51-jähriger Autofahrer durch schlecht gesicherte Ladung auf einem Anhänger verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer war gegen 19.30 Uhr mit einem Pkw-Anhänger-Gespann auf der Bundesstraße 71 unterwegs. Auf dem Anhänger hatte der junge Mann ein zweiteiliges Sofa geladen. Durch eine starke Windböe wurde ein unzureichend gesichertes Sofateil in den Gegenverkehr geschleudert. Es kollidierte mit der A-Säule des entgegenkommenden Pkw. An dem Fahrzeug ging eine Scheibe zu Bruch. Glassplitter verletzten den 51-jährigen Fahrer leicht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf zehntausend Euro.

Auffahrunfall nach Wildwechsel

Rotenburg/Borchel. Bei einem Auffahrunfall auf der K 238 zwischen Borchel und der B 71 ist am frühen Mittwochmorgen ein 65-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 5.45 Uhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs, als er wegen eines Wildwechsels bremsen musste. Ein nachfolgender 31-jähriger Autofahrer erkannte diese Situation vermutlich zu spät. Er fuhr mit seinem Skoda auf den Vordermann auf. Dabei zog sich der Fahrer des Ford leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über sechstausend Euro.

22-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rotenburg. Am Mittwochmittag ist ein 22-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bremer Straße/Hinter dem Bahnhof verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer hatte gegen 13 Uhr mit seinem Opel aus der Straße Hinter dem Bahnhof in die Bremer Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den von rechts kommenden Radler. Der junge Mann zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in das Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Weertzen. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Straße Am Brink einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Aus dem Gerät nahmen sie alle Zigarettenschachteln mit.

Müll im Waldgebiet entsorgt

Ebersdorf. Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen illegal Müll entsorgt. In der Verlängerung des Alten Kirchwegs warfen sie in einem Waldgebiet neun Säcke mit Bekleidung weg. Hinweise bitte an die Polizeistation Oerel unter Telefon 04765/83123-0.

