Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugin meldet Unfallflucht ++ 31-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++ Berauscht auf dem E-Scooter ++

Rotenburg (ots)

Zeugin meldet Unfallflucht

Scheeßel-Jeersdorf. Der Aufmerksamkeit einer Zeugin ist es zu verdanken, dass die Ermittler der Scheeßeler Polizei einem unfallflüchtigen Lkw-Fahrer schnell auf die Spur gekommen sind. Die Frau hatte sich nach zwei Unfallfluchten das Kennzeichen einer Sattelzugmaschine und eines Anhängers notiert und der Polizei mitgeteilt. Der Fahrer des Gespanns war am Montagnachmittag gegen 16 Uhr im Baugebiet Jeersdorf südlich der L 131 unterwegs. Im Wendhammer am Voßhoffweg kollidierte das Fahrzeug mit einer Straßenlaterne und einem Straßenbaum. An der Einmündung Voßhoffweg/Schwalbenweg fuhr der Lkw über eine private Grasfläche. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zweitausend Euro. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich darum zu kümmern. Über die abgelesenen Kennzeichen ermittelte die Polizei eine Spedition. Dort werden die Beamten den Unfallverursacher finden.

31-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Tarmstedt. Unter dem Einfluss von Drogen ist ein 31-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Wagen in der Rothensteiner Straße unterwegs, als ihn die Beamten anhielten. Sie erkannten bei ihm Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Demnach dürfte der 31-Jährige vor Fahrtantritt Marihuana und Kokain zu sich genommen haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Berauscht auf dem E-Scooter

Bremervörde. Beamte der Bremervörder Polizei haben am späten Dienstagabend einen 24-jährigen Mann auf einem Elektroroller gestoppt. Er war gegen 23 Uhr mit dem kleinen Trendfahrzeug auf dem Gehweg am Großen Platz unterwegs. Zunächst fiel den Polizisten auf, dass der E-Scooter nicht versichert war. Dann bemerkten sie, das der 24-Jährige vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Einem Urintest zufolge dürfte er Marihuana und Opiate konsumiert haben. Der junge Mann musste den Roller stehen lassen und eine Blutprobe abgeben.

