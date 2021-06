Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorsägen aus Geschäft gestohlen

Olpe (ots)

Bereits in der Nacht zu Freitag drangen bisher unbekannte Täter durch ein Toilettenfenster in die Geschäftsräume eines Fachgeschäftes in der Raiffeisenstraße in Dahl ein. Um 02.41 Uhr hatte eine Einbruchmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Dieser wurde durch einen Berechtigten zunächst zurückgestellt, ohne dass der Diebstahl auffiel. Beim Öffnen des Betriebes am Morgen wurde dann der Einbruch festgestellt. Die Täter entwendeten mehrere Kettensägen der Marke Stihl. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

