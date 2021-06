Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsteilnehmerin übersieht Bus

Bild-Infos

Download

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstag gegen 12.10 Uhr in der Bergstraße. Eine 20-Jährige setzte mit ihrem Fahrzeug aus einer Grundstückseinfahrt auf die K1 zurück und übersah, nach eigenen Angaben, den nahenden Omnibus. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer sowie Insassen des Busses blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden im insgesamt fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell