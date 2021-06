Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: LKW mit tschechischer Zulassung flüchtet - Zeugen gesucht

Olpe (ots)

Am Mittwoch kam es um 09.15 Uhr an der Einmündung Bergstraße/Martinstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge beobachtete den Fahrer eines LKWs, der zunächst über die Bahnhoftstraße in Richtung Lütringhausen fuhr. Er bog in die Bergstraße nach rechts ab und setzte seinen LKW dann anschließend wieder zurück, um seine Fahrt in Richtung Ortsausgang fortzusetzen. Beim Rangieren wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Obwohl es einen "lauten Knall" gab und der Fahrer von Zeugen aufgefordert wurde stehen zu bleiben, fuhr er weiter.

Der LKW hatte eine organgefarbene Lackierung, vom Kennzeichen sind die ersten Zahlen bzw. Buchstaben (69T) bekannt. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Nach Angaben eines Zeugen haben mehrere Anwesende den Unfall beobachtet. Diese werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Olpe unter der Durchwahl 02761-9269-4110 (Frau Grahe) in Verbindung zu setzen. Weitere Hinweise bitte auch über die Vermittlung (02761-9269-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell