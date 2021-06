Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer verbremst sich und stürzt

Olpe (ots)

Ein 22-Jähriger zeigte am Donnerstagmittag einen Alleinunfall an. Nach seinen Angaben sei er mit seinem Fahrrad gegen 08.50 Uhr vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Richtung Martinstraße gefahren. Aufgrund eines sich nähernden Fahrzeuges habe er sich verbremst und stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand geringer Sachschaden.

