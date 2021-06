Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrerin wird von PKW erfasst

Lennestadt (ots)

In Langenei ereignete sich am Mittwoch um 15.45 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKWs und eines Fahrrades. Eine 20-jährige Autofahrerin befuhr den Stöppelweg in Fahrtrichtung B 236. An der Einmündung zur Fredeburger Straße beabsichtigte sie nach rechts in Richtung Altenhundem abzubiegen. Zeitgleich näherte sich von rechts eine Radfahrerin, die in Richtung Saalhausen fuhr. Auf dem Radweg kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin verletzte sich schwer, ein Rettungsteam brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

