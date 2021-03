Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Wem gehört dieses Rad und wo ist es aufgefallen?

Lippe (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am frühen Samstagmorgen einen Radfahrer in Bad Salzuflen in der Fußgängerzone "Am Markt". Es stellte sich heraus, dass der 21-jährige Mann das Fahrrad gestohlen hatte. Möglicherweise hat er das auffällige Rad auch zur Auskundschaftung von Eigentumsdelikten genutzt. Die Polizei bittet um Hinweise, wem das Fahrrad gehört und wo es in den letzten zwei Wochen aufgefallen ist. Diese richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

