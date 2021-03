Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Navis und Lenkräder aus BMWs entwendet.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen bislang Unbekannte wieder Navigationsgeräte und Lenkräder aus Fahrzeugen der Marke BMW. In dieser Nacht schlugen die Diebe in Lage zu und richteten so Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro an. In der Lemgoer Straße schlugen die Diebe das Fenster eines 5er-BMWs ein, um in das Auto zu gelangen. Aus dem unter der Hochbrücke abgestellten Fahrzeug entwendeten sie das Navi und zwei Airbags. Auch in der Hermannstraße schlugen die Täter das Glas einer Scheibe ein, um in den auf einer Hofzufahrt abgestellten 2er-BMW zu gelangen. Aus dem Fahrzeug stahlen sie das Lenkrad und Bargeld. Wie die Diebe in einen in der Borsdorfstraße abgestellten BMW der 2er-Serie gelangen konnten, steht noch nicht fest. Die Eigentümer hatten den Wagen auf dem Privatgrundstück geparkt. Hier wurde das Fehlen von Navigationsgerät und Lenkrad festgestellt. In der Von-Arnim-Straße parkten die Besitzer ihren BMW X1 auf der Hofzufahrt. Auch in diesem Fall waren keine Aufbruchspuren erkennbar. Die Diebe entkamen mit dem Lenkrad des Autos. In allen Fällen bittet das Kriminalkommissariat 2 um Hinweise zu den Taten unter 05231/6090. Bitte seien Sie zurzeit sensibel, wenn Sie Ihre Fahrzeuge nicht in einer abschließbaren Garage parken können. Die Polizei bittet darum Beobachtungen, insbesondere in den Nachtstunden, niedrigschwellig und umgehend über die 110 zu melden.

