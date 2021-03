Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Polizei sucht Zeugen für Raubüberfall.

Lippe (ots)

Dienstagnachmittag ereignete sich auf dem Johannistorwall in Lemgo ein Raubüberfall, für den die Polizei Zeugen sucht. Zwischen etwa 13:10 Uhr und 13:20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lemgoer den Wall mit seinem Fahrrad in Richtung Slavertor. Kurz hinter den dortigen Gaststätten stellten sich zwei Männer vor den 21-Jährigen und stoppten ihn so. Die Männer hielten seine Arme fest und raubten seinen Rucksack, den er auf dem Rücken trug. Während das Opfer sich losriss und zur Herforder Straße lief, rannten beide Täter in Richtung des Ententeiches davon. Beide Männer werden als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Sie sollen ein südländisches Aussehen mit dunklen Haaren und einem leichten Bartwuchs haben. Zeugen, die zur Tatzeit auf dem Johannistorwall und Umgebung etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, ihre Hinweise unter der Rufnummer 05261/9330 an das Kriminalkommissariat 6 zu richten.

