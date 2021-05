Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Bruchsal - Gelöstes Rad verursacht Unfall - Polizei sucht Zeugen

Ein Bus verlor am Freitag, gegen 9 Uhr, ein Rad auf der Landesstraße 558 von Bruchsal kommend in Richtung Linkenheim-Hochstetten. Das Rad rollte in den Gegenverkehr. Dort konnte ein Auto noch ausweichen, der dahinterfahrende Pkw wurde durch das Rad beschädigt. Verletzt wurde niemand. In der Nacht zuvor hatte ein bislang unbekannter Täter offenbar mit einem Werkzeug die Radmuttern an dem Zwillingsreifen gelöst, sodass dieser von der Achse sprang.

Der 53-jährige Busfahrer hatte seinen Bus eigenen Angaben zufolge wie zumeist ordnungsgemäß an der Einmündung Schnabel-Henning-Straße / Willy-Brandt-Straße in Bruchsal am späten Donnerstagnachmittag über Nacht abgestellt. Am Freitagmorgen fuhr er ohne Fahrgäste Richtung Linkenheim-Hochstetten.

Auf Höhe einer Brücke verlor der Bus dann das eine Rad an einem der hinteren Zwillingsreifen. Dieses rollte auf die Gegenfahrspur, wo ein mit vier Personen besetzter Pkw gerade noch in den Grünstreifen ausweichen konnte. Das dahinterfahrende Fahrzeug einer 59-Jährigen wurde am Außenspiegel von dem Rad beschädigt.

Der Busfahrer bemerkte zunächst nicht, dass er eines seiner Zwillingsräder verloren hatte. Erst als das verbleibende Rad Feuer fing und brannte, lenkte er seinen Bus auf einen Parkplatz. Erst dort stellte er fest, dass das Rad fehlte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Radmuttern durch einen bislang unbekannten Täter abgeschraubt und entwendet. Das Rad konnte im Nachgang an der Unfallörtlichkeit aufgefunden werden. Das verbleibende brennende Zwillingsrad wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

