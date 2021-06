Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht in Olpe gesucht

Olpe (ots)

Am vergangenen Samstag um 13.40 Uhr kam es am Marktplatz in Olpe zu einer Unfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein Teilnehmer des Marktes einen Schaden an einem anderen Fahrzeug verursacht und war dann zunächst davongefahren. Im weiteren Verlauf konnte er ermittelt werden und kehrte zur Unfallörtlichkeit zurück.

Bei den Unfallfahrzeugen handelt es sich um einen Volkswagen Crafter mit einem Anhänger sowie einem Audi Cabrio der Geschädigten. Die Audi-Fahrerin wurde durch drei Zeugen, die der Polizei nicht namentlich bekannt sind, auf die Kollision angesprochen. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 der der Durchwahl 4110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell