Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streitigkeiten in Höhe "Elmerthof"

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Durch eine Zeugin wurde am Dienstag gegen 08.25 Uhr der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass unweit des Aussiedlerhofes "Elmerthof" ein dunkler Opel Zafira mit KUS-Kennzeichen in einem Feldweg stand. Zwei männliche Personen, beide ca. 20-30 Jahre alt, standen mitten auf der Fahrbahn und stritten sich lautstark. Die Zeugin ging erst von einem Unfall aus und hielt an. Nachdem sie die Seitenscheibe ihres Pkw geöffnet hatte, nahm sie wahr, dass die beiden Männer heftig am Streiten waren. Im Rahmen des Streites ging einer der Männer mit einem länglichen Gegenstand auf den zweiten Mann los. Die Zeugin fuhr aus Angst weiter und meldete den Vorfall umgehend der Polizei. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, insbesondere der Geschädigte oder eventuell Verletzte soll sich bitte mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373-822/0 oder per E-Mail: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. |pikus

