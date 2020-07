Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handy gestohlen, Zeugen gesucht

Wolfstein (ots)

Unbekannter Dieb nützt Unachtsamkeit aus. Am Montag gegen 17:00 Uhr legte die Besitzerin ihr Mobiltelefon auf einer Mauer an der Straßenecke "Am Ring/Lauterstraße" auf einer Mauer ab und vergaß dieses mitzunehmen, nachdem sie ihren PKW entladen hatte. Zwei Stunden später bemerkte sie den Verlust und schaute nach, konnte das Handy jedoch nicht mehr auffinden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

