Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Tresorfund am Bahndamm

Zittau (ots)

Mehrere interessante Funde am Bahndamm in Zittau machten Bundespolizisten am 09. März 2021. Bei der Bestreifung der Brückenstraße fiel den Beamten eine rote Tasche auf, welche sich direkt an den Gleisen befand. Der Inhalt war eine kompakte Musikanlage von Panasonic und daneben lag ein Hebelwerkzeug. Da die Beamten eine Straftat nicht ausschließen konnten, stellten sie beide Sachen sicher. Bei der weiteren Nachsuche am Bahndamm fanden die Beamten dann noch einen aufgebrochenen Tresor. Ob der Tresor ebenfalls aus einer Straftat stammt, wird gegenwärtig durch die Landespolizei ermittelt.

