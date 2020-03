Polizei Düsseldorf

POL-D: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf - Nach schwerem Sexualdelikt - Erfolgreiche Ermittlungen, Durchsuchungen und Festnahmen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Nach schwerem Sexualdelikt - Erfolgreiche Ermittlungen, Durchsuchungen und Festnahmen - Drei junge Männer in Untersuchungshaft - Ermittlungen dauern an

Spezialisten des Kommissariats für Sexualdelikte (KK 12) haben heute im Morgengrauen drei junge Männer im Alter von 17, 17 und 19 Jahren in ihren Wohnungen in Düsseldorf festgenommen. Gegen sie bestehen Haftbefehle wegen des Verdachts des besonders schweren Falls der Vergewaltigung nach § 177 StGB. Sie sollen im Herbst letzten Jahres gemeinsam zwei junge Mädchen (14 und 15 Jahre alt) vergewaltigt haben. Das Tatgeschehen wurde von den Beschuldigten gefilmt. Entsprechendes Beweismaterial liegt vor. Die Ermittlungen dauern an.

Im Herbst vergangenen Jahres wurde der Sachverhalt zur Anzeige gebracht. Danach waren die beiden jungen Mädchen durch die Beschuldigten bei einem gemeinsamen Treffen durch hochprozentigen Alkohol willenlos gemacht worden. Anschließend kam es dann in einer Wohnung im Kreis Mettmann zu den massiven sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Drei namentlich ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um rumänische Staatsangehörige. Im Februar 2020 erfolgten dann entsprechende Durchsuchungen, bei denen belastendes Beweismaterial (Videos) aufgefunden wurde. Daraufhin erließen die Behörden Haftbefehle, die heute Morgen an den Wohnadressen in Eller und Reisholz umgesetzt wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell