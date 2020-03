Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch aus lauter Zerstörungswut

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 01.30 Uhr, schlugen mehrere Heranwachsende und Jugendliche eine Scheibe der Eduard-Mörike-Schule in Böfingen ein. Sie stiegen in den Küchenraum ein und entwendeten mehrere Küchengeräte. Darunter befanden sich Waffeleisen, Mixer und Töpfe. Alle Geräte wurden ca. 100 Meter vom Tatort entfernt zerstört aufgefunden. Außerdem wurden noch mehrere Fensterscheiben der Eduard-Mörike-Halle eingeworfen. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei 18-jährige Heranwachsende und ein 17-jähriger Jugendlicher festgenommen. Bei ihnen wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Sie werden wegen Einbruch und Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht.

