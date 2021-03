Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ergänzung zur Pressemitteilung vom 12. März "35-Jähriger vor Bäckerei in Weil im Schönbuch verstorben"

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Tod eines 35-jährigen Mannes, der am vergangenen Freitag vor einer Bäckerei in der Robert-Bosch-Straße in Weil im Schönbuch während eines Polizeieinsatzes das Bewusstsein verloren hatte, wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Klärung der Todesursache eine Obduktion veranlasst. Die Obduktion fand am heutigen Dienstag statt. Dabei haben sich keine Hinweise auf eine äußerliche Gewalteinwirkung auf den Körper des Verstorbenen ergeben. Das Ergebnis eines chemisch-toxikologischen Gutachtens steht noch aus.

