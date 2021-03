Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Brand in der Altstadt

Ludwigsburg (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstag gegen 13.00 Uhr alarmiert, nachdem es in der Straße "Auf der Mauer" in der Besigheimer Altstadt zu einem Brand gekommen war. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die Polizei die Ortsdurchfahrt sperren. Die Freiwillige Feuerwehr Besigheim befand sich mit starken Kräften vor Ort. Das Feuer, das im Erdgeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen war, konnte zügig gelöscht werden. Wie die polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben, dürfte der Brand aufgrund eines technischen Defekts in einem Zimmer im EG ausgebrochen sein. Das Haus blieb bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Kurz nach 14.00 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Sperrung aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand.

