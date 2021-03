Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Unfall nach mutmaßlichem Sekundenschlaf

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 03:00 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost. Ein 34-jähriger Renault-Fahrer fiel vermutlich in einen Sekundenschlaf und fuhr in der Folge mit seinem Transporter auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Während der 63-jährige LKW-Fahrer unverletzt blieb, wurde der 34-Jährige leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des etwa 200 Meter langen Splitterfeldes musste die Autobahn im Bereich der Unfallstelle für rund 30 Minuten gesperrt werden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell