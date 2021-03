Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Diebesgut in Kleidung der Kinder versteckt

Ludwigsburg (ots)

Ein 36-Jähriger und eine 31-Jährige wurden am Montag gegen 14:30 Uhr auf frischer Tat bei einem Diebstahl in einem Einkaufscenter in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ertappt. Das Diebesgut, bestehend aus vier Artikeln mit einem Gesamtwert von etwa 50 Euro, versteckten die beiden Tatverdächtigen in der Kleidung ihrer Kinder im Alter von acht und elf Jahren. Nachdem sie ihren eigentlichen Einkauf bezahlt hatten, wurden sie von einem Ladendetektiv nach Verlassen des Kassenbereiches angesprochen und in ein Büro gebeten. Von dort aus wurde die Polizei hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell