Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision zweier Radfahrer - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagmorgen (08.10., 07.25 Uhr) kollidierten zwei Radfahrer im Begegnungsverkehr auf dem Geh- und Radweg der Straße Unter den Ulmen. Ein 52-jähriger Gütersloher befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Dalkebrücke begegnete ihm ein bislang unbekannter Radfahrer in verkehrswidriger Weise ebenfalls auf dem Geh- und Radweg stadtauswärts. Trotz einem Ausweichversuch des 52-Jährigen kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, bei der der Gütersloher leicht verletzt wurde. Nach einem kurzen Gespräch mit dem unbekannten Radfahrer fuhr dieser davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Unbekannte war zwischen 20 und 25 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und hatte blonde, kurze Haare. Er trug eine dunkle Jacke sowie weiße Kopfhörer. Der Mann sprach hochdeutsch und führte ein Herrenrad.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet? Wer kann Hinweise zu der beschriebenen Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell