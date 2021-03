Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: alkoholisierte Tatverdächtige ziehen randalierend durch die Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, zogen zwei Männer randalierend von der Farbstraße kommend durch die Bietigheimer Innenstadt. Sie traten gegen Blumenkübel, Werbetafeln und Abfalltonnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigten sie hierbei mindestens ein Pflanzgefäß, das vor einem Hotel stand. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und verfolgte die beiden Vandalen bis zu einem Einkaufszentrum. Mehrere Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizeihundeführer des Polizeipräsidiums Ludwigsburg fahndeten nach den beiden Männern. Im Einkaufszentrum trat der 41-Jährige erneut gegen ein Ladengitter. Während er vorläufig festgenommen werden konnte, gelang seinem 22-jährigen Begleiter zunächst die Flucht. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel trafen ihn letztlich in der Pforzheimer Straße an und nahmen ihn ebenfalls vorläufig fest. Beide Männer schienen erheblich unter Alkoholeinwirkung zu stehen. Da sie darüber hinaus auch den Polzisten gegenüber aggressiv verhielten, mussten sie die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen verbringen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

