Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: vier Reifen zerstochen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand zwischen Samstag 13.30 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr in der Hohenstaufenstraße in Schönaich. Ein bislang unbekannter Täter zerstach alle vier Reifen eines Ford, der dort abgestellt war. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 070361 67700-0 mit dem Polizeiposten Schönaich in Verbindung zu setzen.

