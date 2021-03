Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Zeugen zu Einbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte zwischen Sonntag, 12:45 Uhr und Montag, 16:30 Uhr in ein Vereinsheim in der Öschelbronner Straße in Mötzingen einzubrechen und beschädigte dabei zwei Türen und ein Fenster. Der verursachte Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07032 2708 0 entgegen.

