Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Straßenhaus (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden sowohl im Reiweg in Straßenhaus als auch in der Mittelstraße in Hardert Firmenfahrzeuge durch "Schloßstechen" aufgebrochen und jeweils Werkzeug entwendet. Der Schaden beläuft sich jeweils auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

