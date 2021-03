Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Autofahrer

Mammelzen (ots)

Am Freitagmorgen, 12.03.2021, um 10:00 Uhr bog in 57636 Mammelzen aus der Stadionstraße ein 74 Jahre alter Autofahrer mit einem Pkw Fiat 500 nach links auf die B 256 ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw Mercedes A- Klasse. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Pkw Fiat erlitt Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

