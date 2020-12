Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Zigarettenautomatenaufbruch

RatzeburgRatzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

30. Dezember 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 30.12.2020 - Lauenburg

Heute Morgen ist es in Lauenburg zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach einem Automatenaufbruch im Askanierring gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen informierte ein aufmerksamer Zeuge gegen 03:10 Uhr die Polizei in Lauenburg. Mehrere Personen versuchten aktuell, einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen.

Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung entfernten sich die Täter zunächst zu Fuß in Richtung ZOB.

Hier stellten die eingesetzten Beamten eine Person und nahmen diese vorläufig fest.

Es handelte sich um einen 36-jährigen Mann.

Die Beamten brachten den Festgenommenen auf die Polizeistation Lauenburg.

Bei der Absuche der Umgebung fanden die Polizisten Aufbruchswerkzeug und diverses Stehlgut auf.

Des Weiteren ergab sich ein Hinweis auf ein von den Tatverdächtigen genutztes Fahrzeug. Dieser Pkw wurde besetzt mit einer weiteren Person in Tatortnähe festgestellt.

Es handelt sich dabei um einen 27-jährigen Mann aus Niedersachsen, der ebenfalls vorläufig festgenommen wurde.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei in Geesthacht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler die beiden Beschuldigten aus Mangel an Haftgründen.

Beide erwartet eine Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht sucht zudem weitere Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind verdächtige Personen in unmittelbarer Tatortnähe des ZOB in Lauenburg aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

