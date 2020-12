Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sachbeschädigung durch Graffiti - Polizei sucht Zeugen

RatzeburgRatzeburg (ots)

29. Dezember 2020 | Kreis Stormarn - 26./27.12.2020 - Glinde

Am vergangenen Wochenende (26./27.12.2020) ist es am Schulzentrum Oher Weg in Glinde zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hinterließen Unbekannte ihre Schriftzüge an mehreren Wänden der Schule sowie der Sporthalle und verursachten dadurch einen Schaden im vierstelligen Bereich. Die hinterlassenen Schriftzüge wurden mit den Farben Grün, Blau und Schwarz aufgebracht. Zusätzlich wurde die Tischtennisplatte auf dem Schulgelände mit schwarzer Farbe bemalt.

Die Polizei in Glinde hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tatverdächtigen sowie nach Zeugen. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 040/71090-0 bei den Beamten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell